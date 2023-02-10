Читатели Die Welt* требуют прекратить помощь Киеву после критики Зеленского в адрес Шольца

Берлин должен остановить поставки военной техники Киеву после критики украинского президента Владимира Зеленского в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt*.

Пользователи назвали главу Украины наглецом, который не ценит поддержку Евросоюза, предоставившего ему много денег и оружия. Немцы отметили, что жителям европейских стран "уже не нравится" украинский лидер, ведь с каждым днём он становится всё более подозрительным.

"Мы должны заставить Шольца прекратить помогать этому парню!" — написал один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Они призвали канцлера ФРГ полностью разорвать связи с "невыносимым" руководством Украины. Кроме того, пользователи потребовали, чтобы Германия оказала содействие в организации мирных переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский пожаловался, что вынужден уговаривать Шольца помогать Киеву.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.