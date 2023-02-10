России необходимо освободить территорию Германии от американской армии. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По его мнению, после этого Москва приобретёт новых союзников в лице немецкого народа, поскольку жители ФРГ ненавидят оккупантов.
"Мы можем ставить вопрос о деоккупации Германии", — предложил Фёдоров в эфире телеканала "Первый Севастопольский".
Немцы осознают, что их страна не обладает полноценным суверенитетом, а зависит от приказов Вашингтона, подчеркнул депутат.
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