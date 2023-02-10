Депутат Фёдоров призвал Россию заняться освобождением Германии от армии США

России необходимо освободить территорию Германии от американской армии. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По его мнению, после этого Москва приобретёт новых союзников в лице немецкого народа, поскольку жители ФРГ ненавидят оккупантов.

"Мы можем ставить вопрос о деоккупации Германии", — предложил Фёдоров в эфире телеканала "Первый Севастопольский".

Немцы осознают, что их страна не обладает полноценным суверенитетом, а зависит от приказов Вашингтона, подчеркнул депутат.