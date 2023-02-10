Newsweek: танки Abrams станут лёгкой добычей для ВС РФ без должной подготовки экипажей

Бывший танкист армии США Гленн Жирона заявил, что эффективность американских Abrams напрямую зависит от подготовки экипажа. В худшем случае мощный танк станет лёгкой добычей для потенциального противника.

Бывший военный напомнил, что несколько танков были захвачены террористами, когда ими управляли иракские солдаты. Десятки Abrams уничтожены в Йемене также из-за плохо обученного личного состава.

"Неважно, насколько хорошо подготовлены украинские танкисты. Их опыт работы на серии танков M1 Abrams будет, по сути, нулевым. Обеспечение необходимой подготовки и формирование кадрового резерва — это работа на годы, а не на недели или месяцы", — указал Жирона в материале для Newsweek.

Он считает, что небольшое количество американских танков на Украине несёт символическое значение. Мощные Abrams будут слишком сложными для использования ВСУ при имеющихся ресурсах и подготовке, и слишком важные для США, чтобы их потерять, заявил ветеран армии.