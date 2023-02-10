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Журналист Штир: на Украине из-за насильственной мобилизации ущемляются права венгров

Мир

Украинские власти, проводя насильственную мобилизацию, ущемляют права венгров и представителей других национальных меньшинств. Такое мнение выразил журналист из Венгрии Габор Штир.

Журналист Штир: на Украине из-за насильственной мобилизации ущемляются права венгров

В беседе с "Известиями" он подчеркнул: люди, не желающие участвовать в боевых действиях, опасаются, что Киев заставит их отправиться на линию соприкосновения.

"Должны ли венгерские и другие меньшинства умирать за Украину? Их права ущемляются", — отметил Штир.

Журналист назвал организованную Киевом мобилизацию "ужасной историей". По его словам, европейские страны не допускают подобное отношение к национальным меньшинствам. Как пояснил Штир, Венгрия, Хорватия и Болгария уже обращалась к руководству Украины с требованием повлиять на проблемную ситуацию, однако Киев не намерен менять свою политику.

Ранее корреспондент немецкого издания Junge Welt сравнил мобилизацию на Украине с "отчаянным фольксштурмом" нацистской Германии в 1945 году.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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