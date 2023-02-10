ISW: Кремль готовит Россию к затяжным боевым действиям на Украине

Российские власти постепенно готовят оборонно-промышленную базу России к затяжному конфликту на Украине, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов из США, Кремль проводит переговоры с представителями бизнеса, обсуждая строительство нескольких заводов по производству беспилотных авиационных комплексов, и работает над увеличением количества выпускаемого вооружения, в том числе современных танков. Причём делать это властям удаётся, отмечают специалисты, не проводя тотальную экономическую мобилизацию.

Также в регулярной сводке ISW сообщается, что подразделения ВС РФ продолжали наступательные действия на рубеже Сватово — Кременная и атакуют украинские войска в ДНР, а также на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Ранее представитель военного подразделения "Каскад" заверил, что российские войска "нарастили мускулы", и вскоре на фронте грядут кардинальные перемены.