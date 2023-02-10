Associated Press: Макрон отберёт у Путина орден Почётного легиона

После того как президент Украины Владимир Зеленский получил из рук французского лидера Эмманюэля Макрона орден Почётного легиона, перед Парижем встала проблема: такая же награда есть у Владимира Путина.

По словам источников, в Елисейском дворце задумываются об исключении российского президента из членов Ордена.

"Макрон допускает, что Путина лишат чести, оказанной президентом Франции Жаком Шираком в 2006 году", — пишет издание Associated Press.

Авторы материала напоминают, что Макрон уже аннулировал эту награду и ранее, но сейчас опасается, что такое решение "будет иметь серьёзное значение, и его следует принять в нужный момент".