РИА Новости: польские наёмники изнасиловали девочку в Николаевской области

Польские наёмники на Украине продолжают совершать преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказал активист Николаевского подполья в беседе с РИА Новости.

Он заметил, что уже сообщал о подобных случаях в Николаеве, где наёмники из Польши насиловали местных женщин и девушек.

По словам подпольщика, теперь поляки перебрались в Очаков и Рыбаковку.

"И на прошлой неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку", — заявил собеседник издания.

Активист также добавил, что полиция, как всегда, отказывается проводить расследование.