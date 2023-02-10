Польские наёмники на Украине продолжают совершать преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказал активист Николаевского подполья в беседе с РИА Новости.
Он заметил, что уже сообщал о подобных случаях в Николаеве, где наёмники из Польши насиловали местных женщин и девушек.
По словам подпольщика, теперь поляки перебрались в Очаков и Рыбаковку.
"И на прошлой неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку", — заявил собеседник издания.
Активист также добавил, что полиция, как всегда, отказывается проводить расследование.
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