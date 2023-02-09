МИД Польши попытался вмешаться в судебную систему Белоруссии

МИД Польши высказал несогласие с решением суда Белоруссии приговорить к 8 годам заключения журналиста польского происхождения Андрея Почобута, сообщает EADaily.

Поверенный в делах Белоруссии в Польше Александр Чесновский прибыл в МИД этой страны, чтобы выслушать недовольство представителей Польши.

По мнению польского дипломата Лукаша Ясина, приговор в отношении журналиста был вынесен несправедливо.

"Политически мотивированный показательный процесс и сегодняшний приговор являются ярким свидетельством антипольских действий белорусских властей", — гласит заявление польского МИД.