Кива обратился к Кличко: "Ты не спортсмен. Ты сутенёр"

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Кличко не спортсмен, а обычный сутенёр.

В своём блоге Илья Кива написал, что публичные дома мэр Киева Виталия Кличко "лягут позором" на его фамилию. Он заявил, что украинский депутат живёт за счёт торговли женскими телами.

"Ходят по кругу шакалы — скулят, а укусить не могут. <…> Ты не спортсмен, ты сутенёр", — написал Кива.

Кива также отметил, что такие люди, как Кличко, уже давно бы снесли "Родину Мать", но технически сделать это не могут.