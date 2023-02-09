Масштабный налёт БПЛА "Герань" по целям ВСУ в Краматорске и Славянске

Цели ВСУ атакуют дроны камикадзе "Герань" в Краматорске и Славянске.

Взрывы слышны в Краматорске, Славянске, Константиновке, Запорожье и Днепропетровске. В Запорожской и Днепропетровской области работают "Герани".

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщает, что есть информация о возможных пусках крылатых ракет с дальних бомбардировщиков. Однако пока сообщений о пусках не поступало, добавил он.

"До 40 дронов-камикадзе "Шахид/Герань" несутся к целям на Украине", — сообщил днепропетровский губернатор Сергей Лысак.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что прилёт БПЛА будет, "но не много".

Украинские ресурсы сообщают о масштабном налёте БПЛА и в течение часа анонсируют приближение "Гераней" к Киеву.