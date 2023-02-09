Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв не исключает варианта, что Польша может принять участие в захвате западной Украины.
Депутат заявил, что если Варшава решит забрать себе западные территории Украины, то это будет сделано исключительно в интересах Польши. Также Грулёв не исключает, что Варшава может захватить не только западную часть Украины.
"Они, в первую очередь, преследуют свои интересы. Я как военный не исключал бы никаких вариантов развития событий", — заявил Грулёв.
Он подчеркнул, что в таком случае действия Польши не должны остаться безнаказанными.
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