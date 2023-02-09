Грулёв: Польша может принять участие в захвате западной Украины

Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв не исключает варианта, что Польша может принять участие в захвате западной Украины.

Депутат заявил, что если Варшава решит забрать себе западные территории Украины, то это будет сделано исключительно в интересах Польши. Также Грулёв не исключает, что Варшава может захватить не только западную часть Украины.

"Они, в первую очередь, преследуют свои интересы. Я как военный не исключал бы никаких вариантов развития событий", — заявил Грулёв.

Он подчеркнул, что в таком случае действия Польши не должны остаться безнаказанными.