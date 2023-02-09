В небе над Гавайскими островами обнаружен ещё один китайский аэростат

Воздушный шар КНР, предположительно выполняющий разведывательные функции, замечен в небе над Гавайскими островами. Об этом сообщают местные СМИ. По их утверждению, аэростат выполняет лазерное сканирование местности.

Официальной информации от властей США или руководства КНР пока не поступало.

Ранее сообщалось, что вся армия США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром. МИД Китая заявил, что шар гражданский, следит за погодой, а с маршрута сбился из-за ветра.