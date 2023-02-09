Премьер-министр Словакии Хегер пообещал сделать всё возможное для передачи самолетов Киеву

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал сделать всё возможное для передачи самолетов Украине.

Хегер заявил, что Словакия сделает всё для того, чтобы передать Киеву истребители МиГ-29.

Ранее Владимир Зеленский персонально обратился к Хегеру на саммите ЕС в Брюсселе. Он попросил Братиславу передать Украине боевые самолёты. Словацкое правительство заявило, что постарается удовлетворить просьбу Киева.

Информационное агентство Tasr пишет, что страна может передать Украине до 12 истребителей.