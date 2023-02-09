СТР: телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей про СВО

На официальном сайте Совета по телерадиовещанию республики (СТР) появилось сообщение, что телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей про СВО.

В сообщение сказано, что телеканал РЕН-ТВ Moldova должен выплатить штраф в размере 30 тыс. леев (примерно 114 тысяч рублей).

Вице-председатель СТР Анета Гонца заявила, что РЕН-ТВ Moldova нарушил несколько положений законодательства. По её словам, в пяти выпусках новостей ничего не рассказали о происходящем на Украине.

Ранее вице-спикер парламента Молдавии, вице-председатель правящей партии Михай Попшой заявил, что российские федеральные каналы нужно было давно закрыть. По его словам, на этих каналах транслируют лишь пропаганду. Также он обвинил телеканалы в "пропаганде молчания", поскольку они не освещали события на Украине.