Марочко: из-за расстрела военных РФ растёт ненависть народа России к ВСУ

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что из-за расстрела военных РФ растёт ненависть народа России к ВСУ.

По мнению Марочко, кадры с расстрелом российских военных ненужно показывать гражданам РФ. Он уверен, что из-за этого у россиян растёт лишь ненависть к украинским военным.

"Мы и так прекрасно знаем, с кем мы имеем дело. А вот международным правозащитным организациям эти кадры нужно посылать", — заявил Марочко в эфире "Крым 24".

Военный эксперт добавил, что, скорее всего, "западная Фемида" не будет рассматривать эти видео. В связи с этим Марочко предлагает заняться своим трибуналом, чтобы военные преступления фиксировались, и виновные понесли наказание. Эксперт добавил, что считает Украину террористическим государством, которое не придерживается морально-этических норм международного гуманитарного права.