По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ему приходится заставлять канцлера Германии Олафа Шольца оказывать военную помощь Киеву. Слова президента Украины опубликовал журнал Spiegel.
Зеленский подчеркнул, что переговоры с немецким канцлером даются нелегко, и ему приходится постоянно напоминать Шольцу, что, помогая Украине, он помогает всей Европе.
"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев", — отметил Зеленский.
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус пообещал до конца марта доставить на Украину обещанные 14 танков Leopard 2. В будущем в планах ФРГ — передача Киеву 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
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