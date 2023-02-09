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Spiegel: Зеленский пожаловался, что вынужден уговаривать Шольца помогать Киеву

Мир

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ему приходится заставлять канцлера Германии Олафа Шольца оказывать военную помощь Киеву. Слова президента Украины опубликовал журнал Spiegel.

Spiegel: Зеленский пожаловался, что вынужден уговаривать Шольца помогать Киеву

Зеленский подчеркнул, что переговоры с немецким канцлером даются нелегко, и ему приходится постоянно напоминать Шольцу, что, помогая Украине, он помогает всей Европе.

"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев", — отметил Зеленский.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус пообещал до конца марта доставить на Украину обещанные 14 танков Leopard 2. В будущем в планах ФРГ — передача Киеву 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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