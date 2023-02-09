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Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина

Мир

Один из создателей известной группы Pink Floyd Роджер Уотерс сообщил, что стал относиться к лидеру России Владимиру Путину с большим уважением.

Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина

Музыкант объяснил, что его позиция изменилась из-за подкаста The Duran. Также Уотерс усомнился в правильности своего прошлого заявления, согласно которому руководитель РФ является гангстером.

"Возможно, Путин управляет страной во благо всех россиян", — отметил исполнитель, слова которого приводит Telegraph.

Ранее фронтмен выступил на заседании Совбеза ООН и призвал завершить вооружённое столкновение на Украине.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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