Один из создателей известной группы Pink Floyd Роджер Уотерс сообщил, что стал относиться к лидеру России Владимиру Путину с большим уважением.
Музыкант объяснил, что его позиция изменилась из-за подкаста The Duran. Также Уотерс усомнился в правильности своего прошлого заявления, согласно которому руководитель РФ является гангстером.
"Возможно, Путин управляет страной во благо всех россиян", — отметил исполнитель, слова которого приводит Telegraph.
Ранее фронтмен выступил на заседании Совбеза ООН и призвал завершить вооружённое столкновение на Украине.
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