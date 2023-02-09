Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина

Один из создателей известной группы Pink Floyd Роджер Уотерс сообщил, что стал относиться к лидеру России Владимиру Путину с большим уважением.

Музыкант объяснил, что его позиция изменилась из-за подкаста The Duran. Также Уотерс усомнился в правильности своего прошлого заявления, согласно которому руководитель РФ является гангстером.

"Возможно, Путин управляет страной во благо всех россиян", — отметил исполнитель, слова которого приводит Telegraph.

Ранее фронтмен выступил на заседании Совбеза ООН и призвал завершить вооружённое столкновение на Украине.