По словам Андрей Ермака, главы офиса Владимира Зеленского, дело о передаче Украине дальнобойного вооружения и истребителей можно считать "решённым".
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", — написал Ермак в своём Telegram-канале.
Чиновник пообещал позже раскрыть детали этого вопроса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Киеву истребителей, а также, возможно, окажет содействие в подготовке украинских лётчиков. При этом глава Белого дома Джо Байден ранее заверил, что США не будут поставлять Украине свои истребители.
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