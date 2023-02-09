Ермак: поставки дальнобойного оружия и истребителей Киеву — дело решённое

По словам Андрей Ермака, главы офиса Владимира Зеленского, дело о передаче Украине дальнобойного вооружения и истребителей можно считать "решённым".

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", — написал Ермак в своём Telegram-канале.

Чиновник пообещал позже раскрыть детали этого вопроса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Киеву истребителей, а также, возможно, окажет содействие в подготовке украинских лётчиков. При этом глава Белого дома Джо Байден ранее заверил, что США не будут поставлять Украине свои истребители.