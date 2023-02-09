Лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что разведка страны обнаружила план Москвы по ликвидации демократии в Молдавии. Как подчеркнул президент, Киев сразу же предупредил об этой опасности Кишинёв.
"Наша разведка перехватила детальный план разрушения политической ситуации в Молдавии", — заявил глава Украины во время выступления в Совете Европы.
По словам Зеленского, российские власти намерены взять Молдавию под контроль.
Ранее корреспондент РИА Новости Михаил Катков отметил, что Кишинёв перешёл последнюю черту в отношении Приднестровья и РФ.
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