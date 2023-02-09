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Украинские дети сняли видео игры в похороны военных ВСУ

Мир

Боевые действия на Украине привели к тому, что местные дети придумали соответствующие игры. В Сети появилось видео, снятое украинскими подростками. Ребята переоделись в форму ВСУ и соорудили импровизированный гроб, в котором закрыли своего товарища под мотивы траурного марша.  

"Пацаны, откройте", — попросил подросток.

Однако мальчики ответили отказом и продолжили удерживать крышку так называемого гроба.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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