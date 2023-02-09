Украинские дети сняли видео игры в похороны военных ВСУ

Боевые действия на Украине привели к тому, что местные дети придумали соответствующие игры. В Сети появилось видео, снятое украинскими подростками. Ребята переоделись в форму ВСУ и соорудили импровизированный гроб, в котором закрыли своего товарища под мотивы траурного марша.

"Пацаны, откройте", — попросил подросток.

Однако мальчики ответили отказом и продолжили удерживать крышку так называемого гроба.