Боевые действия на Украине привели к тому, что местные дети придумали соответствующие игры. В Сети появилось видео, снятое украинскими подростками. Ребята переоделись в форму ВСУ и соорудили импровизированный гроб, в котором закрыли своего товарища под мотивы траурного марша.
"Пацаны, откройте", — попросил подросток.
Однако мальчики ответили отказом и продолжили удерживать крышку так называемого гроба.
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