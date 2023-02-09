"Страна.ua": уровень загрязнения воздуха в Киеве вырос в 11 раз

В Киеве очень сильно повысилось загрязнение воздуха, которое теперь в 11 раз выше нормы. Такой информацией поделилось украинское интернет-издание "Страна.ua".

Теперь украинская столица входит в топ-11 городов мира в самым загрязнённым воздухом.

"В Киеве сильное загрязнение воздуха. Столица поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой", — сказано в материале.

Эксперты по мониторингу, на которых ссылаются авторы, отметили, что в Киеве уровень мелкодисперсных частиц больше нормы в 11 раз. Уточняется, что выбросы этих частиц происходят в результате работы двигателей внутреннего сгорания.