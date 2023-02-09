Матвийчук назвал Сунака "клоуном" после его обещаний поставить истребители на Украину

Громкие заявления британских министров по поводу поставок истребителей на Украину говорят о том, что Лондон не понимает, откуда эти самолёты взять. Об этом заявил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук, комментируя Pravda.Ru эмоциональную реакцию одного из членов кабинета министров Великобритании.

Премьер-министр Риши Сунак пообещал президенту Владимиру Зеленскому ограниченное количество самолётов, однако он ничего не понимает в военном деле, подчеркнул эксперт.

"Это не Черчилль. Он сродни Зеленскому — клоун", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Также Сунак предложил тренировать украинских лётчиков на случай, если будут одобрены поставки западных истребителей. После чего британские специалисты в области подготовки пилотов задались вопросом: "А на чём мы украинцев будем готовить? У нас нет ресурсов для своих пилотов, а вы хотите ещё украинцев посадить?". Матвийчук объяснил, что лётчик должен налетать хотя бы 70 часов, чтобы "почувствовать машину".

"Это абсолютно не вяжется с той материальной базой, которая есть в Англии. Я думаю, что этот жест — это чистейшей воды провокация. Просто создать шумиху всеобщей поддержки Зеленского и быстренько выпроводить его к Макрону", — указал полковник.

Президент Франции пообещает выполнить все требования Украины, но у Парижа тоже нет самолётов, отметил эксперт. На данный момент только США обладают необходимой авиацией, чтобы позволить себе поделиться истребителями с Киевом, заключил Матвийчук.

Ранее британский министр отреагировал на просьбу поставить на Украину истребители фразой:

"Нет грёбаных самолётов, которые мы могли бы поставить Украине!"