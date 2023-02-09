Захарова: заявление Моравецкого об "экзистенциальной угрозе" для Польши — часть дикой ненависти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, назвавшего украинский конфликт "экзистенциальной угрозой для Польши и ЕС".

Представитель ведомства убеждена, что в основе заявления Моравецкого лежит дикая ненависть, которая сослужит плохую службу его стране.

"Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Моравецкий сообщил в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera, что считает украинский конфликт экзистенциальной угрозой как для Польши, так и для всей Европы.