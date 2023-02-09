Европейский союз должен принимать решения о поставках боевых самолётов Киеву в закрытом формате, следует из заявления нидерландского премьера Марка Рютте.
На брифинге перед саммитом ЕС он отметил, что передача военной техники Украине — это "чувствительный вопрос". По его словам, перед утверждением окончательных решений необходимо выслушать всех спикеров, а также обсудить проблемные моменты.
"Такие решения должны приниматься за закрытыми дверьми", — сказал премьер-министр журналистам.
Он также призвал ЕС рассматривать в закрытом формате предоставление немецких танков Leopard 2 и западных гаубиц украинской армии.
Кроме того, Рютте подчеркнул: Европа не намерена вступать в конфликт на Украине. Как пояснил политик, Нидерланды не заинтересованы в прямом противостоянии с Россией.
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