Рютте: решения по истребителям для Киева должны приниматься за закрытыми дверьми

Европейский союз должен принимать решения о поставках боевых самолётов Киеву в закрытом формате, следует из заявления нидерландского премьера Марка Рютте.

На брифинге перед саммитом ЕС он отметил, что передача военной техники Украине — это "чувствительный вопрос". По его словам, перед утверждением окончательных решений необходимо выслушать всех спикеров, а также обсудить проблемные моменты.

"Такие решения должны приниматься за закрытыми дверьми", — сказал премьер-министр журналистам.

Он также призвал ЕС рассматривать в закрытом формате предоставление немецких танков Leopard 2 и западных гаубиц украинской армии.

Кроме того, Рютте подчеркнул: Европа не намерена вступать в конфликт на Украине. Как пояснил политик, Нидерланды не заинтересованы в прямом противостоянии с Россией.