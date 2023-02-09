Моравецкий не хочет быть первым, кто передаст Украине истребители

Польша не возражает против передачи Украине истребителей, но первой делать этого не будет. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители", — сказал Моравецкий на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Моравецкий уточнил, что Польша готова передать Киеву истребители, но хотела бы сделать это после тех стран, у которых в арсенале самолётов больше.

Премьер отметил, что в данном вопросе Варшава не может быть в первых рядах, потому что истребителей у неё не так много. Если же Польша поторопится с передачей оружия, она поставит под угрозу свою безопасность, а допустить этого Варшава не может, добавил Моравецкий.