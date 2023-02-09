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Песков констатировал возрастающую вовлечённость ЕС в конфликт с Россией

Мир

Обсуждение Британией возможности передачи Киеву истребителей демонстрирует возрастающую вовлечённость ЕС в противостояние с Россией. Таким образом, грань между грань между прямой и опосредованной вовлечённостью в конфликт с Москвой стирается. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков констатировал возрастающую вовлечённость ЕС в конфликт с Россией

Представитель Кремля отметил, что такая тенденция не может не расстраивать.

"Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что результатом продолжения поставок оружия неизбежно станет эскалация, сам конфликт затягивается, доставляя Украине ещё больше страданий.

Также Песков заверил, что никакие поставки западного оружия не помешают России выполнить цели спецоперации на Украине.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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