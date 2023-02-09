Полковник Райснер: НАТО вводит своих солдат на Украину под видом наёмников

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что НАТО не будет отправлять на Украину свои войска. Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на передовой под видом наёмников, подчеркнул он.

Солдат снимает форму и подписывает контракт с частной компанией, после чего отправляется в зону боевых действий, описал незамысловатую схему полковник.

"Я больше не военнослужащий австрийских вооружённых сил, а наёмник", — цитирует слова Райснера EuroWeekly.

Ранее журналист Фабио Каризио заявил, что агенты американской разведки находятся на Украине под видом независимых добровольцев.