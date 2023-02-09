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Полковник Райснер: НАТО вводит своих солдат на Украину под видом наёмников

Мир

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что НАТО не будет отправлять на Украину свои войска. Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на передовой под видом наёмников, подчеркнул он.

Полковник Райснер: НАТО вводит своих солдат на Украину под видом наёмников

Солдат снимает форму и подписывает контракт с частной компанией, после чего отправляется в зону боевых действий, описал незамысловатую схему полковник. 

"Я больше не военнослужащий австрийских вооружённых сил, а наёмник", — цитирует слова Райснера EuroWeekly.

Ранее журналист Фабио Каризио заявил, что агенты американской разведки находятся на Украине под видом независимых добровольцев.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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