Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что НАТО не будет отправлять на Украину свои войска. Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на передовой под видом наёмников, подчеркнул он.
Солдат снимает форму и подписывает контракт с частной компанией, после чего отправляется в зону боевых действий, описал незамысловатую схему полковник.
"Я больше не военнослужащий австрийских вооружённых сил, а наёмник", — цитирует слова Райснера EuroWeekly.
Ранее журналист Фабио Каризио заявил, что агенты американской разведки находятся на Украине под видом независимых добровольцев.
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