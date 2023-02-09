Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение РФ смыслом жизни Варшавы и Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что основной целью существования европейского мира является уничтожение России.

В беседе с итальянским изданием Corriere della Sera Моравецкий признал, что Польша и другие страны ЕС жаждут поражения РФ в спецоперации на Украине. В связи с этим представитель Варшавы одобрил решение ФРГ об отправке ВСУ танков Leopard 2.

"Лучше поздно, чем никогда. В Германии долгое время надеялись отвлечь Москву от имперских устремлений торговлей и призывали "не дразнить русского медведя". Но этот подход оказался ошибочным. Энергоресурсы для России — это инструмент для завоевания и зависимости. Хочется верить, что в ФРГ это наконец осознали", — отметил Моравецкий.

Он также обозначил, что для России есть место в будущем. Однако только в том случае, если страна откажется от "имперскости" и переизберёт действующую власть.