Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что основной целью существования европейского мира является уничтожение России.
В беседе с итальянским изданием Corriere della Sera Моравецкий признал, что Польша и другие страны ЕС жаждут поражения РФ в спецоперации на Украине. В связи с этим представитель Варшавы одобрил решение ФРГ об отправке ВСУ танков Leopard 2.
"Лучше поздно, чем никогда. В Германии долгое время надеялись отвлечь Москву от имперских устремлений торговлей и призывали "не дразнить русского медведя". Но этот подход оказался ошибочным. Энергоресурсы для России — это инструмент для завоевания и зависимости. Хочется верить, что в ФРГ это наконец осознали", — отметил Моравецкий.
Он также обозначил, что для России есть место в будущем. Однако только в том случае, если страна откажется от "имперскости" и переизберёт действующую власть.
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