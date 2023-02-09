Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что странам не стоит принимать участие в переговорах с Россией. Вместе с этим глава правительства республики предупредил о последствиях победы Москвы в конфликте с Киевом.
"С террористами переговоры не ведут", — объяснил политик, слова которого приводит Corriere della Sera.
Также чиновник назвал столкновение на Украине экзистенциальной угрозой для Варшавы и всей Европы. Как подчеркнул премьер, обстановка в мире после объявления военной спецоперации РФ не станет прежней.
По мнению Моравецкого, победа над Москвой относится к государственным интересам Польши.
Ранее он сообщил об отсутствии договорённостей по поставкам ВСУ боевых самолётов.
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