Кадыров предложил генералу Соболеву сдаться Польше заранее

Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что продолжение спецоперации на территории Польши может привести к Третьей мировой войне. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил депутату и подчеркнул, что России необходимо продолжать отстаивать интересы своего народа.

"Или кто с мечом к нам придёт, тот с мечом спокойненько уйдёт?" — задался вопросом чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что страны НАТО поставляют на Украину вооружение, при помощи которого боевики ВСУ наносят удары по российской территории.

"Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства", — заключил Кадыров в своём Telegram-канале.