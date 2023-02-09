РИА Новости: власти Молдавии перешли последнюю черту в отношении Приднестровья и РФ

Молдавия занимается перевооружением своей армии и ведёт переговоры с НАТО под предлогом "вторжения России". В Приднестровье забили тревогу, поскольку всё слишком похоже на подготовку вооружённого нападения со стороны Кишинёва. Об этом подробнее рассказал корреспондент РИА Новости Михаил Катков.

Он отмечает, что Молдавия перешла черту последними действиями. В Приднестровье полагают, что Кишинёв готовится к нападению на них. Для этого проработана нормативная база — принят законопроект о борьбе с сепаратизмом. Главе государства Майе Санду нужно только дать приказ.

Власти Приднестровья увидели угрозу со стороны Кишинёва, поскольку принятый парламентом закон ведёт к повышению напряжённости. Дипведомство ПМР отмечает, что Молдавия имеет основания для политического преследования любого жителя самопровозглашённой республики. Катков отмечает, что власти Кишинёва стремятся к полному разоружению Приднестровья.