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Рожин развеял главные мифы Запада о зимнем наступлении ВС РФ на Украине

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Западные СМИ убеждены, что масштабное наступление российской армии начнётся ближе к годовщине спецоперации на Украине. Однако, по мнению военного эксперта Бориса Рожина, не стоит привязывать события к каким-либо датам. Он подчеркнул, что ВС РФ продвигаются на Купянском и Сватовском направлениях вне зависимости от годовщины.

Рожин развеял главные мифы Запада о зимнем наступлении ВС РФ на Украине

Согласно украинским разведданным, Россия планирует мобилизовать еще около 500 тысяч солдат для дальнейшего участия в боевых действиях. Рожин отметил, что оснований для новой волны частичной мобилизации нет.

"Но воз и ныне там, как говорится. Если посмотреть на театр военных действий, то мы увидим наше продвижение теми силами, которые у нас имеются", — указал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Также на Западе полагают, что Москва опасается скорого прибытия танков на Украину, что может способствовать серьёзному усилению ВСУ. Рожин напомнил, что американские Abrams и немецкие Leopard не являются первыми образцами западной техники на Украине. Однако наступление ВС РФ связано исключительно с ресурсами Москвы.

"Если мы поймём, что мы готовы прорвать линию фронта и вести масштабные наступательные действия, тогда начнётся активное движение по всей линии соприкосновения", — объяснил Рожин.

Очередной миф, который муссируется в западной прессе, заключается в том, что Россия и Белоруссия намерены провести масштабное наступление совместно. Военное сотрудничество Союзного государства нацелено на защиту от угроз со стороны восточных стран Европы, которые активно вооружаются с помощью НАТО, указал эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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