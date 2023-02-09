Президент Франции Макрон вручил Зеленскому орден Почётного легиона

Французский лидер Эммануэль Макрон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому орден Почётного легиона — высшую государственную награду страны за военные или гражданские заслуги.

В своих соцсетях руководитель Франции отметил, что эта награда — дань уважения Украине и её народу.

"Почёт тебе, дорогой Владимир, за мужество и самоотверженность", — указал Макрон.

Во время церемонии награждения Зеленский признался, что не достоин ордена. Он заявил, что хотел бы передать награду всем гражданам Украины.

Ранее украинский президент заявил об изменении отношения Макрона к России. По его словам, летом 2022 года глава Франции просил "не унижать" Москву, однако сейчас он поддерживает поставки военной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ).