Зеленский объяснил приказ ВСУ удерживать Артёмовск до поставок западного оружия

Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ группировке ВСУ, которая находится в Артёмовске (Бахмут) и его окрестностях, держать оборону города до тех пор, пока Запад не передаст вооружение. Об этом заявил сам президент.

"Нам нужно продержаться, чтобы получить оружие. Конечно, со стратегической точки зрения Бахмут не имеет большого значения", — заявил Зеленский в интервью Le Figaro.

После того как техника поступит на вооружение ВСУ, украинские войска смогут перейти в контрнаступление, считает лидер Незалежной.