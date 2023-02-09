Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рожин развеял главные мифы Запада о зимнем наступлении ВС РФ на Украине
Блогер Лена Миро высказалась о разводе Наташи Королёвой и Тарзана
Военкор Коц высказался о расстреле пленных ВС РФ боевиками ВСУ: много доблести не надо
Эмигрировавший из России внук Пугачёвой сменил имя — "Не верю, что это всё происходит со мной"
Сальдо: Киев вывозит население из Херсона, город скоро вернётся в Россию
Стоматолог Лахай: нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции
Режиссёр Александр Молочников заступился за Ахеджакову: "Вы будете гореть в аду!"
Президент Франции Макрон вручил Зеленскому орден Почётного легиона
РИА Новости: власти США и Британии отправляют Европу на войну с Россией

Зеленский объяснил приказ ВСУ удерживать Артёмовск до поставок западного оружия

Мир

Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ группировке ВСУ, которая находится в Артёмовске (Бахмут) и его окрестностях, держать оборону города до тех пор, пока Запад не передаст вооружение. Об этом заявил сам президент.

Зеленский объяснил приказ ВСУ удерживать Артёмовск до поставок западного оружия

"Нам нужно продержаться, чтобы получить оружие. Конечно, со стратегической точки зрения Бахмут не имеет большого значения", — заявил Зеленский в интервью Le Figaro.

После того как техника поступит на вооружение ВСУ, украинские войска смогут перейти в контрнаступление, считает лидер Незалежной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Российские бойцы ликвидировали наёмников и взяли их трофеи под Донецком
Российские бойцы ликвидировали наёмников и взяли их трофеи под Донецком
Последние материалы
Стоматолог Лахай: нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции
Режиссёр Александр Молочников заступился за Ахеджакову: "Вы будете гореть в аду!"
Президент Франции Макрон вручил Зеленскому орден Почётного легиона
РИА Новости: власти США и Британии отправляют Европу на войну с Россией
Британцы раскритиковали выступление Зеленского в парламенте о самолётах
Нападающий сборной Украины Сикан избил россиянина в турецком отеле
Зеленский объяснил приказ ВСУ удерживать Артёмовск до поставок западного оружия
Марочко: под Артёмовском нашли обезображенные тела в форме бойцов ВСУ
Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили десятый с ночи беспилотник ВСУ
Американский ветеран Дрейвен заявил, что хотел бы пожать Путину руку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников