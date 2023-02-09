Американский ветеран Дрейвен заявил, что хотел бы пожать Путину руку

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что хотел бы пожать руку президенту России Владимиру Путину. Как подчеркнул экс-военный, российский лидер сможет "вытащить" мир из "пропагандистской матрицы".

По словам Дрейвена, именно лидер России сможет привести всех "к истине".

"Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине", — написал ветеран на странице в Сети.

Ветеран подчеркнул, что Украина не сможет выстоять на поле боя против России даже с учётом поставок западного оружия.