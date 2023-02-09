Le Figaro: Зеленский заявил, что Макрон изменился с тех пор, как просил не унижать РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон скорректировал свою позицию по отношению к РФ. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

Корреспондент Le Figaro напомнил руководителю Украины, что летом 2022 года Макрон просил не унижать Россию, так как в будущем Европе всё равно придётся возобновлять сотрудничество с ней.

Зеленский подчеркнул: президент Франции изменился с тех пор, ведь сейчас он поддерживает поставки военной техники для украинской армии. По его мнению, такая ситуация должна быть "реальным сигналом" для Москвы и всего мира.

"Думаю, он изменился, на этот раз по-настоящему изменился", — отметил Зеленский в интервью газете.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за передачу оружия Киеву. Он призвал президента обратить внимание на внутренние проблемы государства и перестать финансировать Украину.