Французский лидер Эммануэль Макрон скорректировал свою позицию по отношению к РФ. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.
Корреспондент Le Figaro напомнил руководителю Украины, что летом 2022 года Макрон просил не унижать Россию, так как в будущем Европе всё равно придётся возобновлять сотрудничество с ней.
Зеленский подчеркнул: президент Франции изменился с тех пор, ведь сейчас он поддерживает поставки военной техники для украинской армии. По его мнению, такая ситуация должна быть "реальным сигналом" для Москвы и всего мира.
"Думаю, он изменился, на этот раз по-настоящему изменился", — отметил Зеленский в интервью газете.
Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за передачу оружия Киеву. Он призвал президента обратить внимание на внутренние проблемы государства и перестать финансировать Украину.
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