Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
FP: Украина ожидает нового крупного наступления России в ближайшие десять дней
SpaceX против применения сетей Starlink для беспилотников ВСУ
Ростех: граната РГД-У от "Калашникова" способна укрыть от удара высокоточной ракеты
INews: британский министр отреагировал на просьбу Киева фразой "нет грёбаных самолётов"
НАК: на Ставрополье ФСБ РФ ликвидировала боевиков, планировавших теракт на ж/д станции
Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, система ПВО сбила все дроны
Sky News: у ВВС Великобритании нет инструкторов и самолётов для обучения лётчиков ВСУ
РИА Новости: военные РФ в артиллерийской дуэли под Авдеевкой уничтожили миномёт ВСУ
Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте

Le Figaro: Зеленский заявил, что Макрон изменился с тех пор, как просил не унижать РФ

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон скорректировал свою позицию по отношению к РФ. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

Le Figaro: Зеленский заявил, что Макрон изменился с тех пор, как просил не унижать РФ

Корреспондент Le Figaro напомнил руководителю Украины, что летом 2022 года Макрон просил не унижать Россию, так как в будущем Европе всё равно придётся возобновлять сотрудничество с ней.

Зеленский подчеркнул: президент Франции изменился с тех пор, ведь сейчас он поддерживает поставки военной техники для украинской армии. По его мнению, такая ситуация должна быть "реальным сигналом" для Москвы и всего мира.

"Думаю, он изменился, на этот раз по-настоящему изменился", — отметил Зеленский в интервью газете.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за передачу оружия Киеву. Он призвал президента обратить внимание на внутренние проблемы государства и перестать финансировать Украину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта

Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта.

Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Российские бойцы ликвидировали наёмников и взяли их трофеи под Донецком
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Последние материалы
Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, система ПВО сбила все дроны
Осенние ягоды: "сырое варенье" из облепихи, сбитень из клюквы и соус из брусники
Sky News: у ВВС Великобритании нет инструкторов и самолётов для обучения лётчиков ВСУ
РИА Новости: военные РФ в артиллерийской дуэли под Авдеевкой уничтожили миномёт ВСУ
Саррацения: уход за американским хищником на подоконнике
Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте
В Сирии обвинили Запад в помощи террористам и "Белым каскам": "Жителям ничего, совсем!"
В Новосибирске произошёл взрыв газа: подъезд полностью обрушился, есть погибшие
Британский генерал Бэрронс: истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине
Байден заявил, что мнение американцев о его работе "не имеет значения"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников