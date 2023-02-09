Sky News: у ВВС Великобритании нет инструкторов и самолётов для обучения лётчиков ВСУ

Представитель Военно-воздушных сил Великобритании признался, что обещанное переобучение украинских лётчиков на западные истребители займёт длительное время.

Как оказалось, британская армия испытывает острый дефицит инструкторов, имеющихся специалистов не хватает для своевременной подготовки пилотов даже для собственных ВВС.

"Мы ясно установили, что мы не можем готовить своих собственных пилотов. Новобранцы, которые ждут своей очереди на учебно-тренировочные полеты, пребывают в шоке", — сообщает издание Sky News, ссылаясь на собственный источник.

Собеседник также заверил журналистов, что Лондон не сможет передать Киеву истребители. Предыдущие модели самолётов устарели настолько, что окажутся бесполезными на поле боя, а новейшие F-35 Украина не получит из-за высокой стоимости и наличия секретных технологий.