В Сирии обвинили Запад в помощи террористам и "Белым каскам": "Жителям ничего, совсем!"

После разрушительного землетрясения Запад поддерживает только "выгодные" ему районы Сирии, где базируются террористы и "Белые каски", заявила советник президента страны Бусейна Шаабан.

По её словам, Дамаск "ничего не получил" от западных и европейских стран, чтобы помочь простым сирийцам.

"К сожалению, Запад волнуют только районы, где террористы, где "Белые каски", но они не переживают о тех районах, в которых живут большинство сирийцев… Ничего Сирии от Европы, совсем", — сообщила Шаабан на брифинге.

Она подчеркнула, что вся западная помощь направлена Турции, так как "взять" с Дамаска западной коалиции нечего.