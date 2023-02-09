После разрушительного землетрясения Запад поддерживает только "выгодные" ему районы Сирии, где базируются террористы и "Белые каски", заявила советник президента страны Бусейна Шаабан.
По её словам, Дамаск "ничего не получил" от западных и европейских стран, чтобы помочь простым сирийцам.
"К сожалению, Запад волнуют только районы, где террористы, где "Белые каски", но они не переживают о тех районах, в которых живут большинство сирийцев… Ничего Сирии от Европы, совсем", — сообщила Шаабан на брифинге.
Она подчеркнула, что вся западная помощь направлена Турции, так как "взять" с Дамаска западной коалиции нечего.
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