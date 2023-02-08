Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает, что ВСУ обстреляли район Донецка в 21:55. По их данным, было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS.
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