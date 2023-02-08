Политолог, автор книги "Великая Восточная Европа" Александр Бовдунов рассказал, как Россия может завоевать любовь Восточной Европы.
Бовдунов объяснил, что русский проект для Восточной Европы предполагает сопротивление западным ценностям толерантности и мультикультурализма.
Ранее сообщалось, что Запад приблизился к военному столкновению с Россией.
По его словам, Запад находится в духовном кризисе, в то время как Россия способна представить цивилизационную альтернативу.
Он отметил, что Западу с его идеологией "прав человека" противостоит наша страна, которая является последовательной защитницей канонического православия в условиях, когда его преследуют на Украине.
Он рассказал о растущем недовольстве жителей западных стран, что даёт России шанс завоевать любовь жителей Восточной Европы.
"Широкие слои населения, мягко говоря, не в восторге от идеологического содержания глобализации", — цитирует слова политолога argumenti.ru
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