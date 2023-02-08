Политолог Бовдунов рассказал, что Россия может предложить Западу с его идеологией "прав человека"

Политолог, автор книги "Великая Восточная Европа" Александр Бовдунов рассказал, как Россия может завоевать любовь Восточной Европы.

Бовдунов объяснил, что русский проект для Восточной Европы предполагает сопротивление западным ценностям толерантности и мультикультурализма.

Ранее сообщалось, что Запад приблизился к военному столкновению с Россией.

По его словам, Запад находится в духовном кризисе, в то время как Россия способна представить цивилизационную альтернативу.

Он отметил, что Западу с его идеологией "прав человека" противостоит наша страна, которая является последовательной защитницей канонического православия в условиях, когда его преследуют на Украине.

Он рассказал о растущем недовольстве жителей западных стран, что даёт России шанс завоевать любовь жителей Восточной Европы.

"Широкие слои населения, мягко говоря, не в восторге от идеологического содержания глобализации", — цитирует слова политолога argumenti.ru