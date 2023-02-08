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Политолог Бовдунов рассказал, что Россия может предложить Западу с его идеологией "прав человека"

Мир

Политолог, автор книги "Великая Восточная Европа" Александр Бовдунов рассказал, как Россия может завоевать любовь Восточной Европы.

Политолог Бовдунов рассказал, что Россия может предложить Западу с его идеологией "прав человека"

Бовдунов объяснил, что русский проект для Восточной Европы предполагает сопротивление западным ценностям толерантности и мультикультурализма.

Ранее сообщалось, что Запад приблизился к военному столкновению с Россией.

По его словам, Запад находится в духовном кризисе, в то время как Россия способна представить цивилизационную альтернативу.

Он отметил, что Западу с его идеологией "прав человека" противостоит наша страна, которая является последовательной защитницей канонического православия в условиях, когда его преследуют на Украине.

Он рассказал о растущем недовольстве жителей западных стран, что даёт России шанс завоевать любовь жителей Восточной Европы.

"Широкие слои населения, мягко говоря, не в восторге от идеологического содержания глобализации", — цитирует слова политолога argumenti.ru

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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