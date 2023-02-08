Постпред Швейцарии при ООН: "Мы готовы предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию"

Постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что страна готова предоставить свои "добрые услуги и поддержать деэскалацию на Украине".

На заседании СБ ООН Берисвиль заявила, что необходимо опираться на международное право и дипломатические средства, чтобы разрешить конфликт на Украине. Она отметила, что если Россия и Украина пожелают, то Швейцария готова помочь в урегулировании конфликта.

"Если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию", — сказала Кристин Берисвиль.