Постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что страна готова предоставить свои "добрые услуги и поддержать деэскалацию на Украине".
На заседании СБ ООН Берисвиль заявила, что необходимо опираться на международное право и дипломатические средства, чтобы разрешить конфликт на Украине. Она отметила, что если Россия и Украина пожелают, то Швейцария готова помочь в урегулировании конфликта.
"Если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию", — сказала Кристин Берисвиль.
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