Пентагон: США пока нечего объявить по возможным поставкам истребителей Киеву

В Пентагоне заявили, что США пока нечего объявить по возможным поставкам истребителей Киеву.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что союзники США регулярно общаются на тему актуальных потребностей Киева. Когда ему задали вопрос про истребители, он заявил, что ему нечего объявить на данный счет.

"Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня", — сказал Райдер.