Премьер Британии заявил, что не исключает никакой вариант военной помощи Киеву

Премьер Британии заявил, что не исключает никакой вариант военной помощи Киеву.

Британский премьер Риши Сунак обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи Киеву истребителей. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции.

"Когда речь заходит об истребителях, конечно, они являются частью разговора", — заявил Сунак.

Однако ничего конкретного про передачу истребителей он не сказал. Сунак добавил, что сейчас Украине требуются ракеты большой дальности. Стоит отметить, что США побоялись передавать Киеву эти ракеты. Другой насущной потребностью Сунак назвал боевые танки.