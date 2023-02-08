РИА Новости: поставки Британией истребителей Киеву приведут к "кровавой жатве"

Представители посольства РФ в Лондоне заявили, что поставки Британией истребителей Киеву приведут к последствиям.

В комментарии посольства отмечается, что подобные военные поставки приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. Они отмечают, что это будет "кровавой жатвой", которая останется на совести Лондона.

"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира", — сказано в комментарии поступившем в распоряжение РИА Новости.