Представители посольства РФ в Лондоне заявили, что поставки Британией истребителей Киеву приведут к последствиям.
В комментарии посольства отмечается, что подобные военные поставки приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. Они отмечают, что это будет "кровавой жатвой", которая останется на совести Лондона.
"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира", — сказано в комментарии поступившем в распоряжение РИА Новости.
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