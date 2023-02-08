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Генерал Виттман перечислил критерии прямого участия Германии в конфликте на Украине

Мир

Генерал немецкой армии в отставке Клаус Виттман перечислил критерии, при которых Берлин будет являться прямым участником конфликта на Украине.

Генерал Виттман перечислил критерии прямого участия Германии в конфликте на Украине

Он подчеркнул, что только в случае ввода войск и присутствия военной авиации Германия осуществит вмешательство в спецоперацию ВС РФ. Поэтому изначально было необходимо отклонить просьбы Киева о введении бесполётной зоны над Украиной, так как тогда пришлось бы сбивать российские самолёты. 

"А также бороться с оборонными системами на территории России и так далее", — цитирует мнение Виттмана РИА Новости.

Все остальные действия Берлина, в том числе поставки танков, не делают его стороной конфликта, указал генерал.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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