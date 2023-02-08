Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос журналиста Эндрю Наполитано о шансах президента Польши Анджея Дуды помочь Владимиру Зеленскому захватить Крым.
Варшава планирует, чтобы американская и польская армии вместе с ВСУ взяли полуостров под свой контроль, однако это невозможно, подчеркнул эксперт.
"С его (Анджея Дуды. — Прим. ред) стороны это безумие даже говорить о таком. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное", — указал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Полковник считает, что Польша делает всё, чтобы силы НАТО вмешались в украинский конфликт и применили пятую статью устала против России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.