Полковник США Макгрегор жёстко высмеял планы Дуды помочь Зеленскому захватить Крым

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос журналиста Эндрю Наполитано о шансах президента Польши Анджея Дуды помочь Владимиру Зеленскому захватить Крым.

Варшава планирует, чтобы американская и польская армии вместе с ВСУ взяли полуостров под свой контроль, однако это невозможно, подчеркнул эксперт.

"С его (Анджея Дуды. — Прим. ред) стороны это безумие даже говорить о таком. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное", — указал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник считает, что Польша делает всё, чтобы силы НАТО вмешались в украинский конфликт и применили пятую статью устала против России.