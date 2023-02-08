Вице-премьер Италии Сальвини рад, что Зеленского не будет в Сан-Ремо

По признанию вице-премьера, министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, он совершенно не жалеет, что украинского лидера Владимира Зеленского не будет на финальном вечере музыкального фестиваля "Сан-Ремо".

"Я вчера вечером не смотрел фестиваль, я был в отъезде по работе. Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет", — сказал Сальвини в эфире радиостанции Rtl.

Вице-премьер Италии подчеркнул, что напоминать об украинском конфликте со сцены Сан-Ремо — совершенно излишне, более того, весьма неуместно.

Слушать обращение Зеленского Сальвини тоже не собирается, планируя заниматься совершенно другими делами, которые для него намного важнее того, что хочет сказать президент Украины.

"В субботу я буду с моими детьми. Я не думаю, что они меня попросят послушать письмо Зеленского на "Сан-Ремо", мы посмотрим кино", — добавил Сальвини.

На днях организаторы фесиваля уведомили, что Зеленский не сможет лично зачитать своё видеообращение в финальный день день фестиваля, как планировалось ранее. Взамен послание украинского президента зачитает ведущий мероприятия.