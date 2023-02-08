РroNews: Россия создала крупнейшую линию обороны со времён Второй мировой войны

Судя по спутниковым снимкам, Вооружённые силы РФ создали крупнейшую со времён Второй мировой войны линию обороны. Об этом сообщает РroNews.

По информации греческого издания, укрепления протягиваются вдоль Запорожской области до западной части Крымского полуострова. Отмечается, что оборонительная линия РФ начинается с берегов Днепра и доходит до белорусской границы. В материале также подчёркивается: российская оборона остановит любого противника, в том числе армию Украины.

При этом автор материала уточнил, что в декабре 2022 года укрепления ВС РФ, согласно спутниковым данным, были возведены лишь на линии боевого соприкосновения в ЛНР и ДНР.

"Теперь укрепления и траншеи тянутся по всему восточному побережью — от Луганской и Донецкой областей до Запорожья, на юг до побережья Крыма", — сказано в статье.

Как пояснил обозреватель, российские военные готовы к борьбе с боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, истребителями, западными танками Leopard и Challenger.