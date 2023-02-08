Байден четырежды упомянул имя Путина в ходе своего выступления перед конгрессом

Президент США Джо Байден выступил перед американским конгрессом. Он рассказал о ситуации в стране и несколько раз упомянул имя российского лидера Владимира Путина.

В тексте, опубликованном Белым домом, содержится более четырех упоминаний имени Путина, но нет ни слова о Российской Федерации.

В ходе выступления Байден назвал российскую спецоперацию на Украине "испытанием века" и заявил, что США создают глобальную коалицию на основе Североатлантического альянса.

"Мы выступили против агрессии президента России, — отметил 46-ой президент США.