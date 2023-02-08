Опубликованы видеокадры поцелуя жены Байдена и мужа вице-президента США

Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Камалы Харрис вызвал бурную реакцию пользователей Twitter*. Американцы не сдержали эмоций и подвергли критике жену хозяина Белого дома.

"Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть", — написал бизнесмен Коллин Раг.

Простой обыватель Пэтти Аллен подчеркнула, что жена президента ведёт себя неуместно и непорядочно.

"Она что заделалась его няней? Должна же быть субординация", — заявил представитель республиканцев Майкл Бержерон.

Напоминаем, инцидент произошёл перед ежегодным обращением Джо Байдена к конгрессу.

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