Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Камалы Харрис вызвал бурную реакцию пользователей Twitter*. Американцы не сдержали эмоций и подвергли критике жену хозяина Белого дома.
"Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть", — написал бизнесмен Коллин Раг.
Простой обыватель Пэтти Аллен подчеркнула, что жена президента ведёт себя неуместно и непорядочно.
"Она что заделалась его няней? Должна же быть субординация", — заявил представитель республиканцев Майкл Бержерон.
Напоминаем, инцидент произошёл перед ежегодным обращением Джо Байдена к конгрессу.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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